Au Sénégal, les élections locales ont réservé leur lot de surprises

Ousmane Sonko lors de sa rencontre avec l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall. AFP - SEYLLOU

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Dimanche dernier, la majorité au pouvoir a perdu dans des villes clés : Dakar, Ziguinchor, Kaolack ou encore Diourbel. La jeune coalition Yewwi Askan Wi, créée autour de l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall et d’Ousmane Sonko, farouche opposant au président Macky Sall, a fait ses preuves. Et le PDS de l’ancien président Abdoulaye Wade apparaît plus que jamais en perte de vitesse.