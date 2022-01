Burkina: le parti de Kaboré réclame sa libération et le retour à l'ordre constitutionnel

On déplore qu'il ait fallu passer par là pour espérer un changement pour le peuple burkinabè. L'ancien régime a réussi par sa mal-gouvernance à nous tirailler entre le fait d'être des démocrates et des républicains et le constat d'un coup de force [...] Nous pensons que force devrait rester au droit et à la loi. Mais il faut analyser avec prudence et sagesse la situation difficile que les Burkinabè ont dû traverser pendant cette période de gouvernance calamiteuse de six ans [...] Les priorités c'est d'abord le retour à l'ordre constitutionnel normal, un nouveau travail sur la sécurité entière de notre pays [...] et c'est aussi la préservation des acquis de l'insurrection populaire chère à tout le peuple burkinabè [...] Mais il faut d'abord comprendre clairement ce que les nouveaux tenants du pouvoir ont comme agenda