Guinée: lourdes condamnations après les violences intercommunautaires de décembre 2020

Il faut se réjouir enfin que ce dossier intercommunautaire ait pris fin. Nous pensons qu’à travers cette décision de justice, l’église sera replacée au centre du village et que chacun à Macenta sera à la position qu’il doit occuper, sa position historique. Il n’y a pas de raison qu’un des fils de Macenta construise le mausolée des patriarches, sa maison et que d’autres s’opposent à l’inauguration de ces maisons historiques. Ça, c’est du jamais vu et c’est cette opposition qui a entraîné les violences et les morts d’hommes. C’est vraiment triste. Ces nombreuses victimes auront droit à des funérailles dignes de ce nom. Et plus jamais ça à Macenta.