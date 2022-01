Un trafic de migrants entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe démantelé au Niger

Des migrants quittent la ville d'Agadez pour rejoindre la Libye pour tenter de rejoindre l'Europe. (Image d'illustration juin 2015) © AFP / ISSOUF SANOGO

Texte par : RFI Suivre 1 mn

C'est le résultat de dix jours d'enquête conjointe menée par les polices nigérienne, française et espagnole. Une vingtaine de personnes ont été interpellées à Niamey et Maradi, selon la police nigérienne. Des objets et faux documents ont également été saisis.