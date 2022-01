Journée mondiale de l’holocauste: ouverture de l’exposition «de Nuremberg à Kigali» au Rwanda

Des archives audiovisuelles du procès de Nuremberg, procès au cours duquel furent jugés des dignitaires nazis après la deuxième guerre mondiale, et celle du procès de Pascal Simbikangwa, le premier Rwandais jugé en France pour crime de génocide : L’exposition « Filmer les procès : un enjeu social », créée par les Archives nationales françaises, pose ses valises au Rwanda, au Centre Iriba à Kigali.

Avec notre correspondante à Kigali, Laure Broulard

Sur le petit écran, les témoignages de deux SS lors du procès de Nuremberg, une archive audiovisuelle datant de 1945-1946, disponible au centre Iriba de Kigali.

Dieudonné Komeje a participé à la traduction de l’exposition en kinyarwanda : « Moi, quand on joue les vidéos de Nuremberg, je n'étais pas encore né, mais au travers de ce que j'ai vécu pendant le génocide des Tutsis, je peux presque sentir la peine des victimes, et la haine des bourreaux. C'est ça qu'il faut : non seulement comprendre ce qu'il s'est passé au Rwanda pour les jeunes générations, mais aussi contextualiser cela sur un niveau global. »

Le centre Iriba a choisi de compléter l’exposition avec ses propres archives audiovisuelles des juridictions Gacaca, ces tribunaux populaires mis en place pour rendre la justice après le génocide des Tutsis et qui ont jugé près de deux millions de personnes entre 2005 et 2012.

« Au Rwanda, nous portons tous une histoire récente de procès. C'est crucial pour les jeunes générations d'accéder à ces ressources audiovisuelles. Mais au-delà, il faut savoir que regarder le passé au Rwanda, même pour les jeunes, ça vous expose. Donc au centre Iriba ce que nous proposons, c'est un accompagnement psychologique et psycho-social », explique Assumpta Mugiraneza, directrice du centre.

Pendant les sept prochains mois, l’exposition sera donc le support d’ateliers de discussions pour les jeunes et de conférences.

