Le Rwanda va rouvrir son principal poste frontière avec l’Ouganda le 31 janvier 2022

Camions en attente à la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda (2015).

L’annonce vient du ministère des Affaires étrangères rwandais. Depuis le mois de février 2019, Kigali empêchait les Rwandais de passer en Ouganda par la voie terrestre et le commerce transfrontalier était quasiment à l’arrêt. La décision s’inscrit dans un processus de réchauffement des relations très tendues entre les deux voisins.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Kigali, Laure Broulard

La réouverture du poste frontière de Gatuna suit de près la visite à Kigali du fils ainé de Yoweri Museveni, le général Muhoozi Kainerugaba. Il a, en effet, rencontré Paul Kagame le week-end dernier. Les deux hommes avaient alors affiché leur volonté de restaurer les relations bilatérales entre leurs deux gouvernements, autrefois proches alliés.

Trois jours plus tard, Kampala annonçait le remplacement du chef du renseignement militaire ougandais, Abel Kandiho. Une personnalité au centre du contentieux avec le Rwanda, puisque que Kigali l’accusait d’être derrière la détention arbitraire et la torture de ressortissants Rwandais en Ouganda et de soutenir des groupes hostiles au gouvernement de Paul Kagame. De son côté, Kampala accusait Kigali d’espionnage. Mais l’heure est au dégel.

Le Rwanda note dans un communiqué publié cette nuit le processus engagé par l’Ouganda pour régler leurs différends. En rouvrant la frontière, le Rwanda accède de son côté à une demande de Kampala et indique espérer que cette annonce contribuera rapidement à la normalisation des relations avec son voisin.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne