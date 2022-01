Tchad, à Abéché, un bilan des manifestations qui ne cesse de s'alourdir

La ville d’Abéché (photo d'illustration). (Photo : Marie-Pierre Olphand/RFI)

Texte par : RFI Suivre 1 mn

À Abéché, ville de l’est tchadien, le bilan des manifestations ne cesse de s’alourdir : au moins onze morts et plus de 80 blessés dont une vingtaine de blessés graves selon les organisations de défense des droits de l’homme qui font également état de plus de 200 arrestations. Les autorités, elles, ont regretté « des pertes en vies humaines » sans préciser de bilan pour le moment. Quatre ministres sont sur place depuis le 27 janvier pour tenter de trouver des solutions à cette crise. Premier signe de décrispation : deux chefs traditionnels sont suspendus de leurs fonctions.