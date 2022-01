CAN 2022: les joueurs burkinabè évoquent le coup d'État dans leur pays

Le gardien de but Babayouré Sawadogo à l'entraînement avec ses coéquipiers Étalons à la veille de Burkina-Gabon. Le 22 janvier 2022 à Buéa. © Pierre René-Worns

Texte par : RFI

Au Cameroun, la CAN suit son cours. À la veille des premiers quarts de finale, le Cameroun affronte ce samedi 29 janvier la Gambie et la Tunisie sera opposée au Burkina Faso. Les « Étalons » qui réalisent un beau parcours dans cette CAN, vivent un tournoi particulier à cause du coup d'État dans leur pays, en début de semaine.