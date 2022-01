Kenya: inquiétudes des ambassades occidentales sur un risque d'attaque terroriste

Vue générale de Nairobi, la capitale du Kenya (image d'illustration). Thomas Imo/Photothek via Getty Images

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Kenya a annoncé vendredi 28 janvier avoir renforcé son dispositif de sécurité à Nairobi et dans d’autres villes du pays. Plusieurs ambassades ont en effet émis des alertes sur une possible attaque terroriste et invité leurs ressortissants à éviter les lieux fréquentés par les Occidentaux.