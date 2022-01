La Tanzanie veut éviter une arrivée des groupes terroristes depuis le Cabo Delgago

Des soldats mozambicains et des policiers rwandais le 24 septembre 2021 à Pemba dans la province du Cabo Delgado au Mozambique.

Une rencontre inattendue ce vendredi 28 janvier entre les dirigeants du Mozambique et de la Tanzanie. Les présidents des deux pays se sont rencontrés à Pemba, capitale de la province du Cabo Delgado pour discuter de la lutte contre le jihadisme. Cette province du nord du Mozambique, frontalière de la Tanzanie, est en proie depuis fin 2017 à des violences jihadistes.

« Nous avons un problème commun », a déclaré le chef de l'État mozambicain, Filipe Nyusi, après la rencontre avec son homologue. Les deux pays ont une frontière commune longue de plus de 750 km et que « les terroristes traversent », a-t-il déploré.

Depuis quatre ans, des groupes armés qui ont fait allégeance au groupe Etat islamique terrorisent la province du Cabo Delgado. En 2021, ils ont été jusqu’à prendre le contrôle de la ville portuaire de Palma, paralysant un immense projet gazier – de plusieurs milliards d'euros. Ces derniers mois, le Rwanda et la communauté de développement d’Afrique australe (SADC) ont envoyé plus de 3 000 soldats en soutien à l’armée mozambicaine pour stabiliser la région et éviter une propagation du conflit.

Mais la Tanzanie craint une propagation de la violence. Fin 2020, la ville tanzanienne de Mtwara a d’ailleurs été la cible d’une série d’attaques. Pour Dar es Salam, il est d'autant plus indispensable de sécuriser cette frontière que d'importantes ressources gazières ont été découvertes dans cette région que la présidente Samia Suluhu entend bien exploiter.

