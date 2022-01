RDC: 49 condamnés à mort dans le procès de l'assassinat des experts de l'ONU

L'enquête des autorités judiciaires et ce procès n'ont pas permis de faire toute la lumière sur ce qu'il s'est passé : que ce soit le meurtre des enquêteurs de l'ONU, Zaida Catalan et Michael Sharp, ou la disparition de leur interprète et chauffeur congolais. Et donc près de cinq ans après leur assassinat, il reste encore plus de questions de réponses et beaucoup reste à faire. Que cet épisode judiciaire avec ses lenteurs et tergiversations de ces dernières années, ne soit as une manière de clore l'affaire. Nous le répétons : la justice congolaise avec l'appui de l'ONU doit maintenant enquêter de manière exhaustive sur le rôle crucial que des responsables de l'État, donc du gouvernement ou des forces de sécurité, ont pu jouer dans ces meurtres. Le président Tshisekedi s'est lui-même engagé à ce que toute la vérité soit révélée. Donc n'en restons pas là. Il faut enquêter en remontant la chaîne de commandement et en se penchant sur la responsabilité de ceux qui auraient planifié ou ordonné ces meurtres. La responsabilité de l'État devrait être ainsi mise en question pour aboutir à une véritable justice.