RDC: verdict attendu dans l'affaire de l'assassinat des experts de l'ONU

Zaida Catalan et Michael Sharp, experts de l'ONU assassinés en RDC. RFI

Verdict attendu de l’affaire du meurtre de la Suédoise Zaida Catalan et de l'Américain Michael Sharp, experts des Nations-Unies tués au Kasaï central le 12 mars 2017). 54 personnes sont poursuivies dont 32 aux arrêts et 22 en fuite dans ce procès qui a commencé depuis juin 2017. Et c’est un réquisitoire très sévère contre les membres de la milice Kamuina Nsapu qui a été demandé par le ministère public.