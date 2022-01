CAN 2022: pour les Gambiens, la fierté prédomine malgré la défaite

C’est l’un des petits poucets de la Coupe d’Afrique des nations qui s’en va : la Gambie a été éliminée samedi en quarts de finale par le pays hôte, le Cameroun. Mais pour le plus petit pays du continent africain - qui participait à ce tournoi pour la première fois de son histoire – le fait d’être arrivé si loin était déjà une victoire.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Banjul, Milan Berckmans

Au coup de sifflet final, c’est dans une ambiance festive que les supporters présents devant l’écran géant de Serrekunda applaudissent. Et même si le public est déçu, c’est la fierté qui prédomine.

« D’une certaine façon je suis déçu, mais je me sens toujours fier », dit un supporter. « Je suis très fière, renchérit une autre. J’étais optimiste.. Mais vous savez comme mes espoirs étaient si élevés, et qu’ils n’ont pas gagné, oui, je suis triste. »

« C’est la fierté, c’est la fierté, confie un autre. Parce que même à la fin du match, tout le monde a applaudi. On est vraiment fiers de cette équipe. C’était pas du tout évident qu’on en arrive jusque-là. On est arrivé jusque-là. Et on les remercie, on célèbre nos champions, on doit célébrer nos champions. »

► À lire aussi : CAN 2022: le Cameroun dompte la Gambie et rejoint les demi-finales

Ousainou Colley, un supporter paré du drapeau gambien, parle déjà de l’héritage que va laisser cette équipe : « C’est quelque chose qui fait que le drapeau est brandi de plus en plus haut. Et en tant que Gambien, je pense que ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils ont écrit l’histoire, ils ont fait l’histoire, ils ont créé un héritage. Même nos générations les plus jeunes vont en parler pendant longtemps. Leurs noms sont déjà dans les livres d’histoire. »

Pour Bouba Gajigo, journaliste sportif venu couvrir l’évènement, l’exploit des Scorpions à la CAN aura un impact pour les jeunes footballeurs à l’avenir : « Nous avons plein de joueurs talentueux en Gambie, ce qui manque c’est le soutien. Mais je pense qu’avec cette équipe, on va commencer à investir dans le sport. Les gens vont commencer à supporter nos talents et cela les permettra de représenter la Gambie au plus haut niveau. »

Malgré la défaite ce samedi, les Gambiens sortent avec la tête haute de cette compétition.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne