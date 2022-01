Maroc: avec la réouverture des frontières, les professionnels du tourisme réclament le soutien de l’État

C’est une bonne nouvelle, accueillie comme il se doit par le secteur touristique au Maroc : le pays a annoncé cette semaine la réouverture de ses frontières à partir du 7 février. De quoi enfin lever l’incertitude pour des professionnels lourdement sinistrés par ces deux mois de fermeture due à la propagation du variant Omicron.

L’agence de Saïd Massoudi est implantée à Marrakech, la capitale touristique du Maroc. Une étape incontournable pour les voyageurs désireux de découvrir le pays : « D’habitude, on accueille les touristes étrangers qui arrivent à Marrakech. On leur organise des excursions partout dans le pays. Mais cela fait deux mois que l’aéroport est fermé. On a fermé l’agence parce qu’on n’a plus les moyens de payer le loyer. »

Les nombreuses restrictions qui ont touché le secteur depuis le début de la pandémie ont laissé des traces. L’impact social est dévastateur. La fédération nationale de l’industrie hôtelière du Maroc estime entre 20% et 30% les emplois déjà détruits.

Assurer avant tout la reprise d'activité

Si la ministre du Tourisme a annoncé à nouveau des aides mensuelles de 2 000 dirhams (190 euros) aux professionnels, Saïd Massoudi craint que beaucoup n’en bénéficient pas: « Moi, j’ai dû contracter des crédits pour pouvoir m’en sortir. Si l’aéroport rouvre, il y aura à nouveau du travail et je pourrai les rembourser. Tout le monde n’a pas reçu de soutien du gouvernement. Beaucoup de gens travaillent sans être déclarés. Pour eux, il faut que l’industrie reparte. C’est le plus important ! »

Tout en se félicitant d’une réouverture jugée vitale, les instances représentatives du secteur appellent l’État à soutenir massivement les professionnels, notamment les agences, désormais étranglées par les dettes afin qu’elles puissent se consacrer à la reprise.

