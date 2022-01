RDC: Jean-Marc Kabund radié de l'UDPS

En République démocratique du Congo (RDC), l’étau se resserre autour de Jean-Marc Kabund, le chef intérimaire du parti présidentiel, l’UDPS. Hier soir, Kabund a été destitué de son poste et exclu du parti après avoir annoncé, il y a de cela deux semaines, la démission de la vice-présidence de l’Assemblée nationale sans consentement du parti. Cette démission, il l’avait lui-même annoncé sur les réseaux sociaux, mais deux semaines après, il ne l’a toujours pas formalisée.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

Pour se passer de Jean-Marc Kabund, l’instance disciplinaire du parti n’a pas manqué d'arguments. Plusieurs griefs ont été portés contre l’homme qui était considéré comme incontournable dans le régime : escroquerie par la vente des cartes, acte de corruption et d'extorsion dans les nominations aux postes de l'État. Le chef du parti est aussi destitué pour ses violences physiques, de fois verbales envers les militants du parti.

C’est donc désormais le directoire, une sorte de comité de crise, qui gère l'UDPS de façon collégiale, en attendant des concertations internes coordonnées avec le président Tshisekedi.

Au fur et à mesure que les jours passent, les soutiens en faveur de Kabund se font de plus en plus rares désormais. Ce dimanche 30 janvier, aucun proche ou cadre du parti ne l'a défendu dans les médias.

#RDC🇨🇩 - “Je suis à l’étranger”, “loin de la ville”, “non, je ne suis pas proche de ce type” … personne pour défendre @kabund_jmkkrock dans les médias au lendemain de sa “radiation” de l’#UDPS. “Il a demandé à tous de garder silence”, estime l’un de ses collabos. — Pascal Mulegwa (@pascal_mulegwa) January 30, 2022

Et même s'il n'a toujours pas formalisé sa démission de l'Assemblée nationale, annoncée sur Twitter il y a deux semaines, sa succession se prépare :

Des responsables de l'UDPS affirment que s'il n'a pas démissionné avant la rentrée parlementaire prévue en mars, il sera évincé par une motion de défiance.

