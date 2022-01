Soudan: un millier de personnes auraient été arrêtées depuis le coup d’État

Depuis le coup d'État et jusqu'à aujourd'hui, nous estimons à environ 1000, le nombre de personnes qui ont été arrêtées, qui sont toujours en détention, sans avoir été inculpées. Certaines sont même détenues secrètement on ne sait pas où. Il s'agit principalement de jeunes qui organisent les manifestations, de journalistes, de leaders de la société civile, et même des médecins qui ont soigné des manifestants blessés. Le problème aujourd'hui, c'est que l'état d'urgence permet d'arrêter quelqu'un sans mandat d'arrêt, sans aucune justification. Bien sûr, il s'agit d'intimider ceux qui manifestent, de leur faire peur. Et nous nous inquiétons pour eux car ils sont souvent sujets à des abus physiques, à des tortures, surtout ceux qui sont détenus en secret qui peuvent être tués et disparaître.