REPORTAGE

Tchad: une pièce de théâtre pour dénoncer le harcèlement sexuel à l’école

Audio 01:18

En Afrique centrale, un enfant sur deux subit du harcèlement à l'école, selon l'Unesco, et une fille sur dix est victime de harcèlement sexuel de la part d'un professeur. (photo d'illustration) Spencer Platt/Getty Images

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le harcèlement scolaire reste encore largement tabou et méconnu en Afrique centrale. Pour briser le silence et œuvrer pour éradiquer ce fléau, le concours « Regards croisés », avec l'appui de l'Unesco, a organisé un concours sur le thème du harcèlement scolaire. Les écoles des pays d'Afrique centrale ont été appelées à participer pour envoyer leurs pièces.