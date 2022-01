Madagascar : après les intempéries, une reprise des cours compromise pour certains élèves

A Madagascar, reprise des cours ce matin pour les élèves de 38 districts après les fortes pluies qui ont frappé le pays et le passage d'une dépression tropicale. Des intempéries qui ont fait 55 morts et un peu plus de 131 000 sinistrés, selon un bilan provisoire du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC). Une rentrée compromise pour certains. Plus de 9000 élèves sont privés de cours à cause de salles de classe inondées ou endommagées, indique le BNGRC. D'autres établissements servent encore de centres d'hébergement pour sinistrés.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laetitia Bezain

A l'école primaire publique de Mahamasina Sud, les pupitres empilés au fond des salles de classes ont laissé place à quelques nattes et matelas. La cour reste le terrain de jeux des enfants. Plus de 500 déplacés sont accueillis dans cet établissement, explique l'un des chefs de quartier, Jeannot Ranaivojaona.

« Les parents se font beaucoup de soucis et nous demandent quand les cours vont reprendre mais on ne peut rien faire. On attend toujours la décision des responsables au niveau des ministères. »

Un flou qui agace Marinah, sinistrée et mère de deux élèves en classe de 10e et 11e. « Mes enfants vont dans cette école dans laquelle nous sommes hébergés et jusqu'à présent, on ne sait rien concernant la reprise des cours. Il faut prendre en compte les sinistrés mais aussi nos enfants en tant qu'élèves parce que là ça devient très grave. Ils ont beaucoup de retard dans leur apprentissage. Leur avenir est vraiment incertain. »

Des enfants qui, dans plusieurs régions du pays, ont déjà subi en début de mois un report de la rentrée à cause de l'augmentation des cas de coronavirus, déplore Yolande. « Mon fils a déjà des difficultés à l'école et il y a ce problème de suspension des cours qui aggrave tout ça. Chaque lundi, il me demande si c'est aujourd'hui l'école et il est à chaque fois très déçu. Il faudrait au moins que les professeurs donnent des devoirs aux enfants parce que ça fait trop longtemps qu'ils ne vont pas à l'école. »

Dans son dernier bulletin publié dimanche 30 janvier, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes indique que 70 tentes écoles et des bâches vont être installées pour démarrer les activités pédagogiques en temps d'urgence et que 24 000 kits scolaires ont été distribués dans une trentaine de centres d'hébergements.

