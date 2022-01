Maladies tropicales négligées: en RDC, lancement d'une campagne numérique pour dépister la trypanosomiase

La mouche tropicale tsé-tsé est porteuse de la maladie mortelle du sommeil. © Getty Images/Anthony Bannister

Ce dimanche marquait la troisième Journée mondiale des maladies tropicales négligées. L’OMS a lancé un nouveau plan l’an dernier pour lutter contre cette vingtaine de pathologies tropicales liées à la pauvreté qui touchent encore un milliard d’êtres humains, car les objectifs de 2020 n’ont pas encore été atteints, même si des progrès substantiels ont été réalisés. En RDC, pays qui héberge 80% des cas de trypanosomiase ou maladie du sommeil, on est par exemple passé en dix ans de 7000 cas à moins de 1000 cas par an. Mais ces derniers cas sont plus difficiles d’accès. C’est pourquoi les autorités congolaises lancent une campagne numérique ce lundi 31 janvier pour recueillir des fonds et encourager les populations au dépistage.