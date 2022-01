Sénégal: les corps des deux militaires tués remis à la Cédéao en Gambie

C'est le fruit d'une médiation de la communauté Sant’Egidio en Gambie après un regain de tensions à la frontière avec le Sénégal. Lors d’un accrochage entre des soldats sénégalais de la force Cédéao Ecomig et des combattants du MFDC, deux militaires ont été tués, un troisième a succombé à ses blessures, et l’état-major à Dakar fait état de neuf soldats « retenus en otage ». Les corps des deux soldats ont été remis, le dimanche 30 janvier 2022, aux responsables de l’organisation sous-régionale en Gambie.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac

Des responsables de Sant’Egidio précisent que dimanche soir, « vers 19h », le camp de Salif Sadio, le chef de la faction MFDC dans cette zone, « a remis les corps des deux militaires tués », le 24 janvier, « au numéro deux de la Cédéao à Banjul », donc le représentant politique de l’organisation. Cela s’est passé « en présence d’une délégation de Sant’Egidio, d’une délégation de l’armée gambienne », et « en collaboration avec la Croix Rouge Internationale », précise un responsable la communauté chrétienne, « pour le transport des corps depuis la frontière ».

Sant’Egidio, impliquée de longue date dans des médiations en Casamance, a été « contactée » après l’accrochage de la semaine dernière « pour faciliter la résolution de la crise ». Elle a rapidement dépêché des représentants à Banjul. La remise des corps, « c’est un geste important pour faire baisser la tension », estime l’un de ses responsables, qui ajoute que « les discussions se poursuivent » pour la libération des prisonniers : trois côtés MFDC et neuf côté sénégalais, selon l’état-major à Dakar, mais d’autres sources indiquent qu’ils seraient sept.

Sur place, à la frontière entre la Gambie et le Sénégal, la tension est très forte indiquent des témoins, avec la crainte d’une escalade. Et d’une opération militaire sénégalaise, comme celle menée il y a un an dans le Sud, à la frontière avec la Guinée-Bissau.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne