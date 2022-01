Total veut relancer rapidement son projet gazier au Mozambique

Vue aérienne du méga-projet gazier d'Afungi, le 18 mars 2021. AFP - GRANT LEE NEUENBURG

Texte par : RFI Suivre 1 mn

TotalEnergies se relance au Mozambique, moins d’un an après la suspension de son projet gazier suite à une attaque jihadiste. Le PDG de la société Patrick Pouyanné a s'est rendu lundi 31 janvier à Maputo où il a rencontré le président Filipe Nyusi. Total affiche une volonté forte : relancer le plus rapidement possible le projet de production de gaz naturel.