Burkina Faso: le président de la junte reçoit les partis politiques

Avec notre envoyé spécial à Ouagadougou, Pierre Pinto

Ex-majorité, ex-opposition, ex-partis non affiliés : toutes les grandes figures des principaux partis politiques burkinabè étaient à Kosyam ce mardi matin, à l'invitation de la junte, pour une brève rencontre.

Comme à chaque fois, le lieutenant-colonel Damiba a exposé les raisons de son coup d'État et ce qu'il attendait des partis politiques. Des partis invités à soutenir le processus en cours et à contribuer à leur niveau.

À la sortie, le président du MPP, l'ex-parti au pouvoir, Alassane Bala Sakandé, réapparu publiquement pour la première fois depuis le putsch, n'a pas souhaité s'exprimer et a filé en voiture voir l'ex-chef de l'État Roch Marc Christian Kaboré. Avec trois autres responsables politiques, il a obtenu l'autorisation de le rencontrer.

L'ex-chef de file de l'opposition Eddie Komboigo a promis quant à lui d'apporter sa contribution pour aider le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR). « Nous allons apporter notre contribution. Il attend des contributions concrètes pour l'aider à réussir sa mission », commente-t-il.

Même tonalité de la part de Tahirou Barry. « Nous sommes disposés à accompagner ce processus », déclare à la sortie l'ancien ministre de la Culture :

Prendre acte et faire bloc derrière la junte, sera donc la ligne de la plupart des formations. Achille Tapsoba, leader de l'une des branches du CDP, parti de l'ex-opposition :

Ils ont dit leur ouverture vis-à-vis de tous ceux qui peuvent apporter leur contribution, et celles et ceux qui ont de l'expérience, ceux qui ont de la compétence, seront requis. Pas en tant que politiques ; ils veulent être dans l'apolitisme pour le moment et jusqu'à la fin du processus. Ce serait donc des individualités, et pour le besoin de la cause, ils feront appelle à ceux qu'ils jugeront utile d'appeler.