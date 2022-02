Reportage

CAN au Cameroun: les changements de stades, une mauvaise affaire pour les commerçants de Douala

Le stade de Douala n'accueillera pas un match du dernier carré de la CAN comme c'était initialement prévu. AFP - ISSOUF SANOGO

Pour la suite de la CAN de football, tous les regards sont maintenant tournés vers la capitale, Yaoundé, qui va concentrer les quatre derniers matches de la compétition : demi-finales, petite et grande finale. La deuxième grande ville du pays, Douala, capitale économique, et son tout récent stade Japoma, se sont vus retirer la demi-finale initialement programmée. Ce qui ne fait pas les affaires des petits commerçants qui avaient ouvert échoppes et bars éphémères à proximité.