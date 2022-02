Coup d’État au Burkina Faso: la junte reçoit des représentants des partis politiques

(illustration) Le palais Kosyam (ou Kossyam), résidence présidentielle du Burkina Faso, situé à Ouagadougou. Wikimedia Commons/ CC-BY-SA 3.0/Sputniktilt

La junte a rétabli et amendé la Constitution qu’elle avait suspendue le 24 janvier. Ce lundi 31 janvier 2022, alors que des émissaires de l’ONU et de la Cédéao étaient à Ouagadougou, le MPSR a mis en place un acte fondamental destiné à assurer la continuité de l’État, en attendant l’adoption d’une charte de la transition. Et ce mardi, la junte a reçu les représentants des partis politiques.