Expulsion de l’ambassadeur de France du Mali: les Européens soutiennent Paris

Au lendemain de l'expulsion de son ambassadeur à Bamako, qui a 72 heures pour quitter le pays, la France se donne 15 jours pour réfléchir à son avenir au Mali. Ce mardi matin 1er février, le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, a ainsi déclaré que Paris et ses partenaires européens vont « travailler d'ici à la mi-février » pour « prévoir une adaptation de leur dispositif » au Sahel. Des partenaires qui affichent leur solidarité avec les autorités françaises.

Publicité Lire la suite

C'est le cas du chef de la diplomatie de l'Union européenne. Pour Josep Borrell, cette expulsion du diplomate français est « injustifiée ». Elle ne fera qu'« isoler le Mali », a-t-il dit. L'UE se dit solidaire de la France, mais aussi du Danemark.

Ce pays a eu, en effet, un bras de fer avec la junte qui a conduit au retrait de son contingent du territoire malien. Le ministre danois des Affaires étrangères s'est dit solidaire de la France. L'attitude de la junte est « irresponsable » et le Mali risque ainsi de perdre sa « crédibilité internationale », selon lui.

Berlin aussi a commenté la nouvelle. Le chef de la diplomatie allemande estime aussi que cette expulsion est injustifiée. Pour lui, elle mène à une impasse. « La situation a besoin de dialogue », a-t-il ajouté et « non d'une escalade » des tentions car, selon lui, il existe un objectif commun à ne pas perdre de vue : la sécurité et lutte contre le terrorisme au Mali.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne