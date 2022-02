Ouganda: Total et CNOOC concluent un mégaprojet d'investissement de 10 milliards de dollars

Des impacts environnementaux et climatiques qui sont énormes et inacceptables. Mais l’urgence est aussi sociale. Pour faire ce mégaprojet, ils sont en train d’exproprier plus de 100 000 personnes en Ouganda et en Tanzanie. Et on voit aussi avec inquiétude les intimidations, pressions et arrestations dont font l’objet nos partenaires en Ouganda et les membres des communautés qui critiquent ces projets.