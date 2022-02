Berlin émet des doutes sur son engagement au Sahel

L'Allemagne s'inquiète de situation au Mali et réfléchit à l'avenir de son engagement sur le terrain, le plus important pour la Bundeswehr à l'étranger. Mercredi 2 février, la ministre des Affaires étrangères a fait état de ses doutes sur la pérennité de l'engagement de Berlin au Mali. Une ministre sera aujourd'hui sur place.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

« Compte tenu des récentes initiatives du gouvernement malien, nous devons nous demander si nos efforts conjoints peuvent être couronnés de succès » : la cheffe de la diplomatie allemande Annalena Baerbock a émis mercredi des doutes sur l’engagement de son pays au Mali.

Il y a deux semaines, la ministre de la Défense excluait un retrait allemand. Mais la situation évolue et beaucoup sont de plus en plus sceptiques. C’est le cas notamment des députés en charge du dossier. Car en Allemagne, le Bundestag approuve et reconduit les mandats de la Bundeswehr à l’étranger.

Un vote est nécessaire à nouveau en mai. La Bundeswehr est présente sur place depuis près de neuf ans avec actuellement près de 1 200 soldats au sein de la force Minusma et plus de 300 pour la mission de formation de l’UE en faveur de l’armée malienne. Les activités de la Bundeswehr sont actuellement réduites en raison des contraintes imposées par Bamako.

La ministre Katja Keul rattachée aux Affaires étrangères se rend aujourd’hui sur place. Elle doit rencontrer le gouvernement malien, mais aussi des représentants de la société civile. Berlin ne prendra pas de décision seule et insiste sur la nécessité de se coordonner avec ses partenaires à commencer par la France.

