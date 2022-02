Burundi: un enfant albinos de quatre ans enlevé et assassiné, deux hommes arrêtés

Bujumbura (archive de 2015): un enfant albinos a été enlevé le 29 janvier 2022 dans le quartier de Kinama de Bujumbura et assassiné. Une vingtaine d'albinos ont été tués de cette manière depuis 2008 au Burundi, par des assassins qui revendent leurs membres et autres organes essentiellement dans certaines régions de la Tanzanie, où ils sont utilisés dans pour des rituels liés à la sorcellerie. AFP PHOTO / CARL DE SOUZA

Au Burundi, la communauté des albinos, forte de quelque 1240 personnes, est endeuillée après un énième kidnapping suivi de meurtre. Cette fois c'est un enfant de quatre ans à peine qui a été enlevé samedi à Bujumbura, la principale ville du pays, et retrouvé démembré et en partie désossé mardi dans le nord-est du pays. De quoi jeter l'effroi les membres de ce groupe, qui se disent menacés et en danger de mort.