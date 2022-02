RCA : vers la fin du blocage pour le dialogue républicain ?

Aucune charge n'a finalement été retenue contre le député Anicet-Georges Dologuélé et deux autres opposants centrafricains, Aurélien Simplice Zingas et Martin Ziguélé. (image d'illustration) © AFP/CAMILLE LAFFONT

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Plus d’un an après son annonce et près de 6 mois après l’installation officiel de son comité préparatoire, le dialogue républicain promis par le président Touadéra n’a toujours pas débuté. En cause, le retrait des principaux partis d’opposition en signe de protestation contre une procédure de levée d’immunité parlementaire visant plusieurs députés. Aujourd’hui, de nouveaux éléments pourraient débloquer la situation.