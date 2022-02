RDC : l'auditeur militaire fait appel dans le procès de l'assassinat des experts de l'ONU

Les deux experts de l'ONU Michael Sharp et Zaida Catalan au Conseil de sécurité. (image d'illustration) © Congo Files/RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Cinq ans après l’assassinat de deux experts de l’ONU - Michael Sharp et Zaida Catalan tués alors qu’ils enquêtaient sur des fosses communes dans le Kasai – on se dirige vers un nouveau procès. Samedi dernier, une 50e de personnes a été condamné par la cour militaire de Kananga dans cette affaire, dont 49 condamnations à morts. Un verdict aussitôt décrié par les différentes parties. A commencer par l’auditeur militaire de Kananga qui assure qu'un procès en appel aura lieu et que les enquêtes vont se poursuivre.