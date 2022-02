RDC: nouvelle tuerie en Ituri dans une attaque contre un site de déplacés

Un vehicule de la mission de l'ONU en RDC patrouillant le 13 mars 2020 vers Djugu, en Ituri (Image d'illustration) © Samir Tounsi/AFP

En RDC, nouvelle tuerie dans la nuit de mardi à mercredi à Djugu, en Ituri. Selon l’Armée, plus de 20 personnes ont péri dans une attaque contre un site de déplacés. D’après les sources locales, le bilan est très lourd. Le baromètre sécuritaire du Kivu, projet mené par Human Rights Watch et le Groupe d’Etude sur le Congo, parlent de plus de 40 morts. L’armée évoque pour sa part un bilan de plus de 20 morts.