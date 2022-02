Tchad: à Ndjamena, les habitants originaires d'Abéché, en deuil, protestent contre la répression

Audio 01:21

Vue aérienne d'Abéché, au Tchad. Dans/Wikimedia

RFI

Dans la capitale tchadienne, les événements d'Abéché ont des répercussions sur le quotidien des habitants. Pour rappel, des manifestations qui dénonçaient l'intronisation du chef de canton de Bani Halba, dans l'est du pays, ont été violemment réprimées et au moins 21 personnes sont mortes, selon les organisations de défense des droits de l'homme. Les autorités, elles, parlent de 14 morts et 6 policiers blessés.