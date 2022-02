Centrafrique : la Cour pénale spéciale désormais au complet

Le juge français de la CPS Olivier Beauvallet sur le point de prêter serment mercredi 2 février à Bangui devant président de la République Faustin Archange Touadéra. © C. Valade/RFI

Les juges de la Cour pénale spéciale sont désormais au complet. Cette juridiction hybride composée de magistrats nationaux et internationaux est chargée de juger les crimes les plus graves commis dans le pays depuis 2003. Les deux derniers juges de la chambre d’appel, le Français Olivier Beauvallet et l’Allemand Volker Nerlich ont prêté serment mercredi 2 février à Bangui devant président Touadéra.