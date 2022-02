Barkhane et Takuba pourraient totalement quitter le Mali

Les soldats français de la force Barkhane quittent leur base à Gao, au Mali, mercredi 9 juin 2021. AP

Texte par : David Baché 2 mn

Alors que les tensions s’exacerbent entre le Mali et ses partenaires français et européens, une vaste concertation est en cours. Paris et les contributeurs européens de Takuba envisagent de plus en plus sérieusement de se retirer totalement du Mali. L’Élysée a donné quelques précisions à certains médias français.