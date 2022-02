Sauvetage de Rayan, 5 ans, tombé dans un puit: le Maroc retient son souffle

Depuis quatre jours, le pays est suspendu au sort du petit Rayan. Ce garçon âgé de 5 ans est tombé dans un puits profond creusé dans son village, dans le nord du pays. Les bulldozers creusent pour tenter de récupérer l’enfant à temps, dans une affaire suivie par des milliers de gens au Maroc et au-delà.

Les yeux des Marocains sont braqués depuis mardi sur le village d’Ighrane et le trou de 32m de profondeur dans lequel est tombé le petit Rayan. L’enfant a chuté par accident dans ce puits asséché et difficile d’accès, dont le diamètre ne dépasse pas 45cm.

Les secours ne peuvent pas descendre directement et le trou ne peut pas être élargi à cause d’un fort risque d’éboulement. Les bulldozers sont donc à l’œuvre, quasi jour et nuit, pour creuser à côté. Ils ont presque atteint la marque des 30m et se préparent à percer une brèche horizontale en direction du puits.

L’affaire passionne tout le Maroc. Sur les réseaux sociaux le mot-dièse #sauvezrayan est parmi les principales tendances du pays sur Twitter. En France également, le nom du jeune garçon a fait son apparition dans les sujets les plus commentés. Des milliers d’internautes suivent en direct les journaux et beaucoup de gens sont même venus sur place, gênant parfois les secours.

Des personnalités se sont émues du sort de Rayan. Des footballeurs internationaux ont par exemple diffusé des messages de solidarité. Même l’Algérie voisine, pourtant souvent rivale, connaît aussi une campagne de solidarité pour sauver le jeune garçon.

Courage au petit Rayan, à sa famille et à toutes les personnes mobilisées pour son sauvetage 🙏🏽

Qu'Allah les facilite et les protège 🤲🏽



— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) February 4, 2022

De l’eau et de l’oxygène ont été envoyés par des tubes au fond du puits. Une équipe médicale et même un hélicoptère sont sur place pour prendre en charge l’enfant même si pour l’instant, on ne sait pas s’il est toujours vivant.

