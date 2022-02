Guinée-Bissau: peu d'explications sur la tentative de coup d'État, le PAIGC perquisitionné

Le ministre et porte-parole du gouvernement bissau-guinéen Fernando Vaz (ici en 2012). AFP - SEYLLOU

Texte par : RFI

Le gouvernement a condamné ce samedi 5 février un « attentat barbare » et « terroriste » après l’attaque de mardi 1er février au palais du gouvernement, où se trouvaient le président Umaro Sissoco Embalo et les ministres. Le porte-parole du gouvernement a pointé du doigt « un groupe de militaires et paramilitaires ». Parallèlement, la police a mené une opération ce samedi matin au siège du parti d’opposition PAIGC.