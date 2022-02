RDC: le festival de musique Amani a ouvert ses portes en dépit du Covid-19

Le festival Amani bat son plein pour sa 8e édition. © RFI/Coralie Pierret

En République Démocratique du Congo (RDC), la huitième édition d’Amani s'est ouverte à Goma, dans l'est du pays, malgré les difficultés sanitaires et sécuritaires. Depuis vendredi 4 février, l'un des plus grands événements culturels de l'est du pays accueille non seulement des artistes congolais mais également de la région. Après le report l’année dernière, les organisateurs espéraient bien pouvoir organiser une nouvelle édition cette année. Pari réussi.