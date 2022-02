En Centrafrique, les mercenaires de Wagner ne se font pas que des amis

Entrée de Bria, RCA, le 11 mars 2015. RFI/Pierre Pinto

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La Russie, par le biais de la société de mercenaires Wagner, entre autres, intensifie les pressions sur l’appareil d’État centrafricain et mène une intense campagne de désinformation contre la France et la Minusca. Depuis le début de l’année dans le pays, la société Wagner, c’est une hydre à deux têtes : d’un côté Dimitri Sytyi, chargé des affaires politiques, et de l’autre, Vitali Perfilev, coordinateur des activités militaires.