Centrafrique: Felix Moloua nommé Premier ministre

L’ancien chef du gouvernement centrafricain Henri Marie Dondra a été démis de ses fonctions ce lundi 7 février par le président de la République. Dans la foulée, ce dernier nommé son ministre de l’Économie Felix Moloua comme successeur. Une succession qui intervient dans un contexte tendu.

Avec notre correspondant à Bangui, Carol Valade

La Centrafrique a désormais un nouveau Premier ministre en la personne de Felix Moloua. Mathématicien de formation, enseignant, chercheur en démographie et ministre de l’Economie, depuis 2016 et l’arrivée au pouvoir du président Touadera dont il est un proche.

On sait, de bonne source, que l’ancien Premier ministre avait, depuis près d’une semaine déjà, posé sa démission. En poste depuis moins d’un an et doté d’un profil jugé plus rassurant par les partenaires occidentaux, Henri Marie Dondra « disposait pourtant d’une faible marge de manœuvre », nous dit un proche, de « peu d’emprise sur le gouvernement ».

Henri Marie Dondra était la cible d’attaques au sein même de son parti, le MCU. Il aura donc fallu attendre le retour du chef de l’État, dimanche soir, pour officialiser le processus et mettre un terme à l’incertitude qui régnait dans la capitale.

