Dialogue national en Éthiopie: tournant ou impasse ?

Un soldat du gouvernement éthiopien en position sur une route dans la région du Tigré au nord de l'Éthiopie, en mai 2021. AP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Dernière ligne droite avant l'entrée en fonction du dialogue national voulu par le pouvoir éthiopien, après plus d'un an de guerre civile. La liste des 42 membres pressentis a été rendue publique, vendredi 4 février, et les Éthiopiens ont jusqu'à ce mardi 8 février pour la commenter, avant un choix final de 11 membres. Cependant, l'absence annoncée des poids lourds de l'opposition pose la question de sa crédibilité.