CAN 2022: le Sénégal sur le toit de l'Afrique, sa capitale Dakar en liesse

Soir de gloire et de joie pour le Sénégal et les Sénégalais, ici à Dakar, le 6 février 2022.

La joie, le soulagement, la fierté, le bonheur de vivre un moment de l'Histoire du sport et du football : c'est peu dire que les coeurs des Sénégalais de tous âges et de tous horizons ont chaviré ce dimanche soir du 6 février 2022, brinquebalés entre toutes ces émotions après le sacre historique au bout de tous les étapes possibles du jeu, de leur équipe nationale. L'ambiance était chaude à Dakar. Les héros sont attendus ce lundi à 13h et le président Macky Sall, qui reporte une visite aux Comores, a décrété que ce lundi sera « férié » et « payé ».

Publicité Lire la suite

Les Lions de la Téranga inscrivent le nom de leur pays au palmarès du football continental et au pays, on les en remercie ! C'est dans un concert symphonique de klaxons, de vuvuzelas, de feux d'artifice, de cris, de tambours, de danses et de chants dans les artères de la capitale que les fans ont fêté les nouvelles stars africaines du ballon rond.

« On est trop content ! Nous sommes les meilleurs de l'Afrique !!! » ; « On a aimé leur bravoure, leur motivation. Au début c'était stressant, on avait peur, mais à la fin on les a battus ! » ; « En 2019, on a trop souffert, on a pleuré, aujourd'hui Dieu nous récompense. Ca fait des années qu'on court derrière, et aujourd'hui nous sommes trop contents, très fiers d'être Sénégalais, d'avoir remporté ce trophée ! »

Depuis le toit de son véhicule, Oumar Ly fait l’éloge du sélectionneur, Aliou Cissé [Ambiance] À Dakar la capitale, les supporters ont envahi les rues Théa Ollivier

Senegal’s fans celebrates after winning the Africa Cup of Nations 2021 final match between Egypt and Senegal in Dakar, Senegal February 6, 2022. REUTERS/Zohra Bensemra #AFCON2021 Final #TeamSenegal vs #TeamEgypt pic.twitter.com/WExay83Gmz — Zohra Bensemra (@bzohra) February 7, 2022

🙌 Incredible fan scenes in Dakar right now. Senegal's first ever AFCON title celebrated just as it should be. pic.twitter.com/7AXaGQ1T8a — COPA90 (@Copa90) February 6, 2022

Les Lions du Sénégal trônent donc désormais sur le toit de l'Afrique : la liesse était à son paroxysme dans une fanzone de Guédiawayela, en banlieue de Dakar, où notre correspondant Birahim Touré a suivi le match.

Le dernier tir au but de Sadio Mané rentre dans les filets et fait exploser de joie les nombreux supporters qui suivaient le match dans la fanzone sur l’esplanade du stade Amadou Barry de Guediawaye. « Je suis très heureux! C'est notre premier trophée, merci à cette belle équipe ! » ; « je suis Guinéen, mais aujourd'hui je vis au Sénégal et je suis fier »

Il était grand temps ! c’est le ouf de soulagement poussé par cet autre supporter. Au micro de RFI, il ne peut se retenir : « Le Cameroun est une terre bénie pour le Sénégal ! Il nous avait éliminé en 1992, battu en 2002 et en 2022, comme si c'était prémonitoire, on a remporté la coupe d'Afrique au Camerooooouuunn !! », hurle-t-il.

Accueil des champions ce lundi

Jusque tard dans la nuit les rues et ruelles de Dakar ont vibré. La célébration va se poursuivre ce lundi avec le retour de l’équipe triomphale à la mi-journée à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor.

Macky Sall, de retour d'Éthiopie, a décrété la journée de lundi « fériée, chômée et payée » après « la brillante victoire » en CAN de la sélection nationale, a annoncé dimanche soir la télévision publique. Le président, qui devait s'absenter du Sénégal jusqu'au 9 février pour différents séjours en Égypte, en Éthiopie et aux Comores, a « annulé » cette dernière étape pour « accueillir lundi à 13h » (GMT et locales) la sélection nationale à l'aéroport militaire de Yoff (Dakar), selon la même source. Les joueurs et membres de l'encadrement de l'équipe nationale seront « décorés » mardi au palais présidentiel à Dakar.

Champions d’Afrique !!! Quel match! Quelle équipe ! Vous l’avez fait! Beau moment de football, beau moment de communion et de fierté nationale.

Tellement fiers de vous! Félicitations à nos héros !



Coupe bi nieuw na!🇸🇳

MERCI JËRËJËF pic.twitter.com/9tZZbJlj4P — Macky Sall (@Macky_Sall) February 6, 2022

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne