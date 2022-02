Madagascar: après le passage du cyclone, les opérations aériennes d'évaluation des dégâts débutent

Afin d’identifier l’étendue des dommages causés par le cyclone Batsirai ce week-end, les premières équipes d’urgence ont débuté, ce lundi 7 février, le survol des zones les plus affectées afin de recueillir des informations précieuses pour le déploiement des opérations de secours.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Antananarivo, Sarah Tétaud

Pour l’heure, selon le dernier bilan du Bureau de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), 20 personnes ont été tuées et 55 000 ont dû quitter leur foyer, essentiellement sur la côte est. Si le cyclone a détruit beaucoup de maisons et bâtiments, il a aussi endommagé les infrastructures routières : on dénombre ce lundi en début d’après-midi 14 ponts et 12 points de routes coupés.

Depuis 6h, les équipes composées d’experts en collectes de données vues du ciel s’affairent pour préparer leur mission. Trois spécialistes embarquées à bord d’un Cesna 182 survoleront à très basse altitude la côte Est.

« Orienter les réponses humanitaires »

« Aujourd’hui, l’idée, c’est de voir, en gros, l’impact du cyclone. S’il y a encore des villes extrêmement isolées dans lesquelles on n’a pas beaucoup d’informations, ni de communication. Quels sont les dégâts dans certaines zones spécifiques, si les habitations, les agricultures ont été touchées, si y a des besoins d’urgence d’évacuation dans un endroit où il y a encore des inondations », explique à RFI Angelo Nahavitatsara, le coordonnateur de programme urgence, à Médair Madagascar.

Durant le survol, les experts prendront des photos et des références GPS pour localiser les zones qui nécessitent une intervention. Ces données seront ensuite transmises dès l’atterrissage au Centre d’études et de réflexion, de veille et d’orientation du BNGRC.

« Une prise de décision rapide »

Ces survols favorisent « une prise de décision rapide » et permettent d'« orienter les réponses humanitaires ». « S’il y a des besoins éventuels d’actions de sauvetage, ça peut être dès ce soir s’il y a une urgence », ajoute le coordonnateur.

La zone ouest de Madagascar, en proie actuellement à de très fortes pluies, suite au passage du cyclone, devrait, elle, être survolée demain.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne