Sénégal: la victoire des Lions de la Téranga met sur pause les conflits politiques

Le président sénégalais Macky Sall s'entretient avec Sadio Mane et Kalidou Koulibaly alors qu'il accueille l'équipe nationale de football du Sénégal à leur arrivée après leur victoire en Coupe d'Afrique, à l'aéroport Léopold Sedar Senghor, à Dakar, Sénégal le 7 février 2022.

Après la victoire des Lions de la Téranga à la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN), les joueurs devaient être reçus ce mardi 8 février à la présidence de la République à Dakar. Outre le côté festif, le retour de la sélection sénégalaise au pays a des répercussions politiques, puisque le chef de l'État Macky Sall a convié lundi toute la classe politique à célébrer leur arrivée à l'aéroport de la capitale.

C'est une image étonnante qui a été diffusée en direct à la télévision nationale et sur les réseaux sociaux de la présidence, lundi. Dans une ambiance chaleureuse, des leaders politiques de différents bords se sont retrouvés dans le salon présidentiel de l'aéroport de Yoff, en attendant l'arrivée triomphante de l'équipe nationale, mettant sur pause toutes les querelles politiques.

Autour de Macky Sall notamment, le nouveau maire de Dakar Barthélémy Dias, et l'ex-dirigeant de la capitale, Khalifa Sall étaient présents. « Ces lions méritent notre soutien, qu'on les honore et qu'on soit avec eux. C'est une communion à laquelle nous ne pouvons pas ne pas participer », a déclaré l'ex-édile de la capitale.

« Cette victoire est celle du peuple »

L'opposant Ousmane Sonko, en déplacement en région, n'était pas présent pour cette célébration populaire, mais il a envoyé des représentants de son parti et a diffusé un message sur les réseaux sociaux, dans lequel il « remercie vivement le président pour cette invitation ».

« Je le félicite pour cette victoire qu'il a tant souhaitée et à laquelle il a beaucoup œuvré. Je réitère notre joie, notre reconnaissance, notre fierté, nos remerciements et nos félicitations aux joueurs et à l'ensemble du staff de l'équipe », rajoute le leader de la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi.

Dans son discours à l'aéroport, Macky Sall a pour sa part déclaré : « Il n'y a pas de gouvernement, ni d'opposition. Cette victoire est celle du peuple. La rivalité politique, nous devons la mettre de côté, fêter la finale, après nous pourrons descendre dans l'arène politique. »

La prochaine échéance électorale, ce seront les élections législatives qui se tiendront en juillet prochain.

