En Centrafrique, Félix Moloua prend la tête du gouvernement: analyse de Hans De Marie Heungoup (ICG)

En Centrafrique, Félix Moloua, nommé lundi, remplace donc Henri-Marie Dondra à la primature. C'est la conséquence d’une relation détériorée avec le président Touadéra, et de querelles au sein de la majorité présidentielle. Un remaniement attendu selon les analystes comme Hans De Marie Heungoup de l'ICG.

Le remplacement de Henri-Marie Dondra à la primature était dans les tuyaux, mais il est arrivé plus vite que ne le pensaient les observateurs, selon Hans De Marie Heungoup, analyste à International crisis Group, interrogé par François Mazet de la rédaction Afrique.

« Il me semble que les causes sous-jacentes de cette démission-remaniement - sont plus ou moins connues, dans le sens que le Premier ministre Dondra était en difficulté relationnelle avec le président Touadéra… Et que, de plus, ce dernier devait être en permanence dans l’arbitrage entre les intérêts, par exemple, de la Russie et ceux des partenaires internationaux, pour être plus précis, les partenaires occidentaux.

Et donc il nous semblait que, tôt ou tard, ce remaniement devait survenir. Cependant, je dois reconnaître que nombre d’observateurs -et moi y compris-, avons été surpris par le timing de ce remaniement que nous escomptions probablement après la tenue du dialogue républicain. Nous ne pensions pas que cela arriverait aussi rapidement ».

Pour certains, Henri-Marie Dondra n’avait pas les coudées franches pour diriger le gouvernement, et gardait ses distances avec les soutiens russes du chef de l’Etat. Félix Moloua, qui s’occupait de l’Economie, sera peut-être plus flexible avec ces derniers, mais toujours selon Hans de Marie Heungoup, d’ICG, il est aussi très bien introduit parmi les partenaires occidentaux, dont l’aide financière est vitale pour le pays.

Félix Moloua « est quelqu’un qui, a à la fois, est très proche du président de la République, loyal… Mais qui, en même temps, contrairement au précédent Premier ministre, pourrait ne pas prendre ses distances avec la Russie.

Le précédent Premier ministre, par exemple, avait refusé la protection du groupe paramilitaire Wagner. Je doute que ce soit le cas de celui actuel. Il a une position probablement moins polarisante et moins tranchée, en ce sens qu’à la fois il ne va vraisemblablement pas tourner le dos complètement à la Russie, mais aussi, il est quelqu’un qui est très introduit dans les milieux des partenaires internationaux et même des partenaires occidentaux. C’est peut-être l’une des personnalités qui a la capacité de jouer sur ces deux tableaux : une manœuvre habile du président Touadera ».

