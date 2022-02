Le Sénégal récompense ses champions de la CAN avec décorations, argent et foncier

Au Sénégal, l’équipe nationale de football, désormais championne d’Afrique après avoir gagné la CAN face à l’Égypte, a été reçue triomphalement par le président Macky Sall mardi 8 février devant le palais de la république lors d’une cérémonie publique de décoration des Lions. De quoi continuer la célébration de la première victoire en coupe d’Afrique des nations, qui ne s’arrête plus depuis dimanche 6 février.

Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier

Devant un public en extase, les joueurs de l’équipe nationale ont été appelés un à un pour recevoir l’Ordre national des lions de la main du président Macky Sall, une des plus grandes distinctions du pays.

Au début de la cérémonie, Kalidou Koulibaly, le capitaine, a pris la parole en premier pour remercier le chef de l’État, le peuple sénégalais, mais aussi le sélectionneur Aliou Cissé :

« Coach, tu as été un capitaine courage, tu es désormais un coach champion. Ton staff et toi avez été d’un grand apport dans notre victoire. Vous avez travaillé minutieusement avec patriotisme, abnégation, mais surtout avec confiance. Le résultat est là. »

Un discours qui a fait le bonheur des supporters qui se sont déplacés en masse, comme Naé Dianka, venue avec sa famille : « Je n’ai jamais vu les joueurs en chair et en os, et c’est ce qui m’a motivé de venir, pour les voir. »

Les joueurs et toute la délégation vont recevoir une prime 50 millions de francs CFA, des terrains de 200 et 500 m2 à Dakar et Diamniadio.

Des cadeaux mérités, selon Mickaelou Gueye, fan de l’équipe depuis tout petit : « C’est largement mérité, vu la fougue des lions, leur détermination depuis le début de la compétition, ils se sont donnés corps et âme pour remporter ce trophée, qui n’a pas du tout été facile vu le niveau des équipes en Afrique qui ne cesse de monter en puissance. Les Lions ont vraiment été au top. »

Les supporteurs attendent maintenant les matchs de qualification pour la coupe du monde avec impatience.

Lors de la récompense par le président sénégalais Macky Sall, en tout, 52 personnes ont été décorées « officier » ou « commandeur » de l'Ordre du Lion, en plus des primes et terrains. Des récompenses que le président justifie par la qualité des performances réalisées par les joueurs tout au long du championnat.

Le président sénégalais Macky Sall décore les Lions de la Téranga après leur sacre à la CAN Bineta Diagne

