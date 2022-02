Soudan: soulagement après la libération d'Amira Osman, militante détenu au secret

Amira Osman, une importante militante du droit des femmes, a été libérée après plus de deux semaines de détention au secret, dimanche 6 février. C'est un soulagement pour les militants et activistes au Soudan.

Hala Karib, à la tête d'un réseau d'ONG d'aide aux femmes, revient sur l'inquiétude lors de l'arrestation de Amira Osman fin janvier : « Nous étions très préoccupés par sa santé et par ce qui pourrait lui arriver en détention. Préoccupé également, car c’est une militante très connue qui n’a pas sa langue dans sa poche et n’hésite pas à dire tout haut ce qu’elle pense. Nous avions peur de ce qui puisse lui arriver. »

Elle avait été arrêtée lors d'une descente à son domicile par les forces de sécurité. Militante féministe, membre du parti communiste, elle a aussi participé aux récentes manifestations contre le régime militaire au pouvoir.

Emprisonnée à Omdourman

Son arrestation a suscité de nombreuses protestations au sein de la communauté internationale, notamment des Nations Unies, qui condamnent la répression durant les manifestations et les nombreuses arrestations qui ont suivies.

« Elle était détenue à la prison pour femme à Omdourman, où sont emprisonnées de nombreuses femmes réfugiées, ainsi que des femmes arrêtées pour avoir enfreint la une loi sur "l'ordre moral et public". Mais jusqu’à ce qu’elle soit relâchée, nous ne s’avions pas où elle se trouvait. Puis elle a été emmenée à un poste de police où elle a été, inculpée et libérée sous caution. Apparemment elle possède une arme à feu, elle fait partie d’un club de tir, et ils l’ont inculpé pour cette raison. Donc nous sommes contents qu’elle soit sortie, mais n’oublions pas qu’il y a encore de nombreuses militantes du droit des femmes qui sont encore détenues. »

