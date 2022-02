Éthiopie: les combats continuent, les rebelles tigréens progressent en région Afar

Un milicien Afar à Shewa Robit, en Ethiopie, en décembre 2021. AFP - AMANUEL SILESHI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les initiatives de paix se poursuivent en Éthiopie pour mettre fin à la guerre civile. La plus avancée est celle de l’Union africaine et de l’émissaire pour la Corne de l’Afrique, Olusegun Obasanjo. Pourtant, les combats continuent et se sont même intensifiés ces dernières semaines. Les rebelles tigréens ont progressé dans l’est du pays, en région Afar, près de la frontière djiboutienne.