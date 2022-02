Afrique du Sud: Ramaphosa se veut optimiste lors de son discours sur l'état de la nation

Cyril Ramaphosa a délivré le traditionnel discours sur l'état de la nation devant les parlementaires jeudi soir. Une intervention qui ouvre la session parlementaire. Son discours a fait le catalogue des mesures passées et à venir, prises par le gouvernement sud-africain.

Romain Chanson

Le discours se tenait exceptionnellement dans la mairie du Cap, après l'incendie qui a ravagé l'Assemblée nationale début janvier. Le déménagement dans ce nouveau lieu a permis au président Ramaphosa de s'emparer de ce symbole et de faire un discours sur la résilience : malgré les crises que traverse le pays, l'Afrique du Sud se relève toujours. Il faut dire que l'année a été particulièrement compliquée pour les Sud-Africains.

Malgré un chômage record, des émeutes, de nouveaux scandales de corruption, le variant Omicron, puis l'incendie de l'Assemblée nationale, Cyril Ramaphosa a promis des éclaircies après une année 2021 très perturbée. « En effet, nous sommes engagés dans une bataille pour l'âme de ce pays. Mais nous allons réussir, cela ne fait aucun doute. »

Ramaphosa a annoncé le prolongement pour un an supplémentaire de l'aide sociale débloquée pendant la pandémie, soit 20 euros par mois. Il a également donné son feu vert à l'industrialisation de la culture du chanvre et du cannabis, qui pourrait profiter aux communautés rurales. « Elle peut créer plus de 130 000 nouveaux emplois. Cela va profiter à un grand nombre de nos concitoyens, en particulier dans les régions où il est déjà très cultivé. »

Le président sud-africain a également salué l'ouverture de la zone de libre-échange continentale comme une opportunité pour les entreprises sud-africaines. « Le marché est grand ouvert pour que les entreprises sud-africaines face du commerce avec les autres pays du continent. »

L'optimisme affiché par Cyril Ramaphosa n'a pas toujours convaincu. C'est sur sa lutte contre la corruption qu'il a été le plus chahuté.

