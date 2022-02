Burkina Faso: le nouveau chef d’État-major prône une restructuration de l’armée

Un soldat burkinabè patrouille le camp de Goudebo pour des réfugiés maliens, à Dori, le 3 février 2020. (image d'illustration) AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Burkina Faso, le nouveau chef d’État-major général des armées a pris le commandement mercredi 9 février. Nommé par le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le colonel-major David Kabré remplace à ce poste le général de brigade Gilbert Ouedraogo, et entend donner un nouveau souffle à lutte contre le terrorisme, au regard des priorités : la restauration de l’intégrité du territoire et le retour des déplacés dans leurs localités.