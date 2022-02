CAN 2023 en Côte d’Ivoire: fin de la tournée d’inspection de la Confédération africaine de football

Lors de l'inauguration du Stade olympique d'Epimbé, le 3 octobre 2020, près d'Abidjan. AFP - ISSOUF SANOGO

Une CAN chasse l’autre. Après la fin de la Coupe d’Afrique des nations 2021 au Cameroun, place à l’organisation de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Le pays s’est lancé depuis plusieurs années dans la construction, ou la réfection, de six grands stades qui accueilleront les matchs l’année prochaine. Une délégation de la Confédération africaine de football vient d’achever une tournée d’inspection de quelques jours.